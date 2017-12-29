Волкер: Русские знают, что они есть в Украине

Специальный представитель Госдепа США по Украине Курт Волкер назвал "извечным парадоксом" то, что российские власти прямо обсуждают, что поставки американского оружия для ВСУ "повысят цену конфликта в Донбассе для России", и при этом говорят, что "их там нет". Об этом он сказал в интервью российской радиостанции Эхо Москвы.



"Конечно, это противоречие. И русские, конечно же, знают, что они есть в Украине. И они знают, что они делают", – заявил Волкер.



По словам дипломата, при наличии "доброй воли с обеих сторон" и с помощью миротворцев Минские соглашения можно было бы выполнить, вплоть до закрепления в Конституции "особого статуса" ныне оккупированной части Донбасса.



"Основы здесь следующие: прекращение огня, отведение тяжелых вооружений, доступ наблюдателей на территорию и их защита, проведение местных выборов, амнистия, специальный статус для этой части Украины, который затем признается Конституцией. Это все достижимо и выполнимо", – считает он.



Волкер полагает, что "окно возможностей" для урегулирования открывают также выборы президента в России, "когда это может быть в интересах РФ решить, наконец, вопрос по Донбассу".

