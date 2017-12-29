В Киеве побит третий температурный рекорд декабря

Ночь на пятницу в Киеве побила очередной температурный рекорд декабря. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория им. Бориса Срезневского.



"По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, 29 декабря в Киеве наблюдалась самая теплая ночь с 1881 года… Это уже третий температурный рекорд декабря в столице", – говорится в сообщении.



Согласно наблюдениям, столбик термометра не опустился ниже +4,8°С, что на 2,0°С выше предыдущего исторического значения температуры для этой даты, зарегистрированной в 1974 году.



В обсерватории также отметили, что с учетом высокого температурного фона пятницы, 29 декабря, высока вероятность превышения среднесуточного самого высокого значения температуры для этой даты и максимума температуры воздуха.

