В США квадрокоптер доставлял наркотики клиентам

В американском городе Риверсайд, штат Калифорния, поймали наркоторговцев, которые доставляли товар при помощи квадрокоптера. Об этом сообщает UPI.



Полиция узнала о необычном промысле живущей в городе семейной пары от информатора. Он сообщил, что 39-летний Бенджамин Пол Балдассар (Benjamin Paul Baldassare) и 31-летняя Эшли Лорен Кэролл (Ashley Lauren Carroll) передают наркотики клиентам при помощи квадрокоптера.



За их домом установили наблюдение. Через какое-то время полицейские увидели, как дрон взлетел с их двора и направился в сторону соседней парковки. Там он сбросил небольшой пакет, который тут же подобрал ожидавший его человек.



При обыске в доме Балдассара и Кэролл нашли метамфетамин, ЛСД и нерасфасованный порошок, предположительно, содержащий фентанил — опиоидный анальгетик, напоминающий по действию героин. Паре были предъявлены обвинения в хранении наркотических средств с целью продажи, создании угрозы жизни или здоровью ребенка и владении принадлежностями для изготовления, употребления или сокрытия наркотиков.

