Генсек НАТО рассчитывает на активизацию контактов с Россией

НАТО надеется на более интенсивный диалог с Россией в 2018 году. Об этом в интервью агентству DPA заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. "Я исхожу из того, что у нас будет больше встреч и что мы будем чаще использовать коммуникационные каналы между военными," - сказал он.



Как отмечает агентство, Столтенберг утверждает, что все страны НАТО к этому готовы. Однако о конкретных планах он говорить отказался. При этом генсек организации добавил, что для альянса сдерживание России является таким же важным аспектом выстраивания отношений как и диалог.



