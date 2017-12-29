Израиль и США разрабатывают совместную стратегию противостояния Ирану - СМИ

Израиль и США разрабатывают совместную стратегию противостояния Ирану на Ближнем Востоке, сообщила в пятницу газета Haaretz.



По ее данным, ранее в декабре израильская делегация во главе с председателем Совета национальной безопасности еврейского государства Меиром Бен-Шабатом провела в Белом доме очередную встречу с американскими представителями для обсуждения изложенной в октябре президентом США Дональдом Трампом новой, более жесткой позиции Вашингтона по отношению к Тегерану.



Газета цитирует неназванного представителя американской администрации, который описал состоявшиеся переговоры как "часть продолжающегося процесса, который займет еще недели и месяцы, а не его кульминацию". По ее данным, эти контакты между США и Израилем приобретут дополнительную важность в январе, когда Трампу предстоит принимать решение о возобновлении санкций в отношении Ирана.



По данным Десятого канала израильского телевидения, США и Израиль договорились на встрече 12 декабря о создании четырех совместных рабочих групп. Одна из них займется противодействием иранской ядерной программе как в рамках соглашения, так и за пределами него, вторая - предотвращением экспансии Тегерана на Ближнем Востоке, включая Сирию, работа третьей будет посвящена ракетной программе Ирана, включая недопущение строительства заводов по производству ракет на территории Сирии и Ливана, четвертая будет работать по блокированию антиизраильской деятельности движения "Хезболлах" в Ливане.



13 октября 2017 года Трамп изложил новую стратегию Вашингтона в отношении Тегерана, включающую противостояние "дестабилизирующему влиянию" Ирана и обещание добиваться внесения изменений в Совместный всеобъемлющий план действий по ядерной программе Ирана, который был принят 14 июля 2015 года в Вене.

