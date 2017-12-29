НАПК внесло предписание главе Укргосархива

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) приняло решение о внесении предписания о нарушении требований законодательства относительно этического поведения, предотвращения и урегулирования конфликта интересов главе Государственной архивной службы Украины (Укргосархив) Татьяне Барановой.



Как сообщает в пятницу НАПК на странице в соцсети Фейсбук, комиссия Нацагентства с 1 по 30 ноября 2017 года провела плановую проверку в Укргосархиве, во время которой были установлены нарушения требований закона Украины "О предупреждении коррупции".



В частности НАПК не сообщили о случаях непредставления или несвоевременного представления деклараций субъектами декларирования; не проведена специальная проверка в отношении лица, претендующего на занятие соответствующей должности; справка о результатах специальной проверки составлена без получения информации от всех органов.

