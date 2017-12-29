Почему Игорь Савчук предпочел быть информационным аферистом, нежели защитником Родины?

Сегодня Украина переживает совершенно не простое время, - война на востоке и сложность в экономике, повышение цен на социальные продукты и «странная» медицинская реформа. И, казалось-бы на фоне нестабильной политической и социальной ситуации, украинцы должны максимально взбодриться, взять себя в руки и отстаивать честь, достоинство и право жить на «европейском» уровне. Но, как показывает практика, не все способны активно бороться за благо родного края, некоторые субъекты именно на критическом положении Украины, пытаются заработать собственные финансы.

Почему и с кем медиарэкетир «воюет» в сети Интернет?

Как сообщает Инфолайн, речь идет об недавно возникшей персоне – Игоре Савчуке. Этот человек совершенно открыто и без лишнего стеснения провоцирует множество скандалов, разрушает положительные отношения между активистами и волонтерами, а особенно мерзким является – обман рядового украинского жителя. В чем он проявляется? Да в том, что Игорь Савчук – медиарэкетир, человек оскверняющий украинских бизнесменов, украинских политиков, украинских публичных людей и блогеров. А что самое важное, субъект манипулирует псевдопатриотической позицией, создает видимость руссофоба и этим привлекает внимание. И ведь правильную тактику избрал Савчук – Россия на сегодня для большинства разумных украинцев является страной-агрессором. И приняв патриотическую позицию, можно легко манипулировать человеческим сознанием, втираться в доверие и уже действовать по реальному плану: нарушать спокойствие внутри государства, а точнее выполнять чьи-то заказы. Думаете Савчуком руководит собственная «патриотическая и народная» инициатива?

А как же. Еще в 2012 году, когда при власти был Виктор Янукович, товарищ Савчук всячески поддерживал пресловутую «Партию Регионов» и даже пытался вступить в нее. Но, как говориться «не долго музыка играла» и уже в 2014 году, оборотень по фамилии Савчук изменил собственное мнение и принялся демонстративно обливать помоями ранее любимых «регионалов». И ведь не придраться – разумная тактика поведения в период Майдана и скандального побега президента в Россию.

Завоевав некое доверие публики, Игорь Савчук взялся за разворачивание скандалов внутри страны – оскверняя действующих политиков, придираясь к закупкам государственными учреждениями через систему «Прозорро». Ну и конечно вовлекать в скандалы известных людей, за страничками которых наблюдают многие читатели.

Или же «тыкать носом» в грамматические ошибки известных политиков, совершенно не следя за собственной орфографией и не соблюдая цензуру.

Но со временем господину Савчуку стало мало угнетать бизнесменов и блогеров, и «боец» взялся за политиков. Скандал вокруг Арсена Авакова и закупки тактических рюкзаков для бойцов АТО. По словам Савчука – рюкзаки «из китайского материала» и совершенно не обладают необходимыми функциями для солдата. Цена на изделие неизмеримо высока, а материал не качественный.

И можно было бы верить Игорю Савчуку касательно вопросов военного обмундирования, если б этот человек прошел Афганистан, Чечню и АТО на востоке Украины. Да вот незадача, не топтал товарищ военного поля, не вдыхал запах пороха, да и вообще оказался трусливым «добровольцем».

Сам Савчук позиционирует себя «миротворцем», который пронес службу в батальоне «Киев-2». Именно поэтому носит, не снимая камуфляж, предварительно украсив «шоколадными» медалями. Как известно из слов реальных бойцов, несущих службу в добровольческом батальоне «Киев-2» уже несколько лет, Савчук и его товарищ Бондаренко, провели в тылу не более месяца и сбежали при первой угрозе.

Или вот довольно примечательный комментарий под очередным провокационным постом Савчука на своей странице.

Черный пиар – жизненное призвание Савчука?

И вот действительно, если задуматься чистым и главное здоровым умом – зачем нагнетать обстановку в стране, которая и так страдает от множества проблем? Как может прийти в голову устраивать травлю совершенно не касающимся друг друга людям? Наверное, ответ очевиден – деньги в очередной раз доказали, что управляют миром.

Игорь Савчук, псевдопатриот, миротворец, доброволец, герой АТО и боец за справедливость – на самом деле медиа-марионетка в руках людей, которым действительно важно создавать бурю в государстве.

Интересный факт открылся после публикации этого видео. На нем четко изображены Игорь Савчук с «побратимом» Ярославом Бондаренко, которые прибыли в один из районов Киева оказать сопротивление протестующим киевлянам. Данный рейдерский захват был произведен в защиту народного депутата по фамилии Непоп, который и является инициатором стройки.

Парней совершенно не волнует тот факт, что стройка незаконная и выступают они с автоматами и гранатометами против обезоруженных киевлян. После этого случая, совершенно не возникает сомнений касательно «заказухи» и грязного заработка медиарэкетира Игоря Савчука.