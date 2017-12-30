КНДР заявила о наращивании ядерной мощи

Власти Северной Кореи будут наращивать ядерную мощь страны. Об этом говорится в заявлении Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), сообщает РИА Новости.



"Наша партия и государство, указывая путь нового года социалистической Кореи, заявляют свои принципиальные позиции. Мы будем наращивать оборонную мощь и способность к превентивному удару, стержнем которых являются ядерные силы, до тех пор пока будет оставаться ядерная угроза и шантаж со стороны США и их приспешников", – говорится в заявлении.



Также упоминается об успешном испытании водородной бомбы 3 сентября, которое названо "великой победой, поднявшей" Северную Корею на "уровень мировой ядерной державы", и подчеркивается, что именно благодаря наличию у КНДР ядерного оружия была предотвращена ядерная война.



"Благодаря тому, что Корея, основываясь на идеях чучхе, крепко держит ядерный меч и защищает свою самостоятельность, справедливость и мир, в уходящем году была предотвращена ядерная война, угрожавшая миру", – заявляет ЦТАК.

