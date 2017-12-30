ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Петербурге

Террористическая организация «Исламское государство» взяло на себя ответственность за взрыв в супермаркете в Санкт-Петербурге 27 декабря. Об этом сообщает организация SITE Intelligence Group, которая мониторит сетевую активность террористов.



В распространенном террористами сообщении сказано, что взрыв устроила связанная с ИГ группировка, передает AFP.



Вечером 27 декабря в «Перекрестке» на Кондратьевском проспекте в Санкт-Петербурге произошел взрыв. В результате пострадали, по последним данным, 18 человек, из них девять находятся в больницах.



По имеющимся данным, бомба была заложена в ячейку камеры хранения. Взрывное устройство, как сообщали в СК, было начинено поражающими элементами.



Сразу после взрыва СК возбудил дело о покушении на убийство двух и более человек общеопасным способом, а не о теракте. На следующий день президент РФ Владимир Путин назвал случившееся терактом.



В СМИ были опубликованы кадры с камер видеонаблюдения, на которые предположительно попал исполнитель теракта — как фото, так и видео.



Незадолго до теракта ФСБ отчиталась о предотвращении терактов в Санкт-Петербурге. Задержанные спецслужбой люди, по версии следствия, были сторонниками ИГ и собирались устроить взрыв в Казанском соборе. Мать одного из задержанных, 18

