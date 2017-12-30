Украинский генерал увидел уязвимость Крымского моста к ракетным ударам

Украинский генерал запаса, военный эксперт Игорь Романенко рассказал, что считает Крымский мост уязвимым объектом. Об этом он сообщил в ходе чат-общения с читателями издания «Главред». «Мост представляет собой стратегическую артерию, которая может обеспечивать соответствующую крымскую группировку противника, а также способствовать экономическому росту Крыма.

Хотя с военной точки зрения он является достаточно уязвимым для авиации, ракет наземного и морского базирования», — пояснил он.



2 декабря председатель Социалистической партии Украины, бывший советник министра внутренних дел страны Илья Кива заявил, что строительство моста через Керченский пролив является насмешкой россиян над киевскими властями.