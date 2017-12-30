Броварской алюминиевый завод могут отобрать у семьи Черновецкого из-за масштабного воровства газа





На днях представители ПАО «Киевоблгаз» раскрыли в Броварах резонансное правонарушение. В результате экспертизы узла учета газа, снятого на ООО «Инвестиции Третьего Тысячелетия» (Броварской Алюминиевый Завод), было зафиксировано незаконное вмешательство в настройки программного обеспечения. Манипуляции с изменением параметров узла учета газа привели к уменьшению измерения объема фактически потребленного предприятием газа почти в девять раз.



Об этом идет речь в расследовании «Антикора».



В текущем году жесткость менеджмента компании, направленную на борьбу с кражами и несанкционированным отбором газа, ощутили многие любители бесплатного или почти бесплатного газа. То, что некоторым влиятельным в области лицам наступили на «газовые хвосты» стало понятно после того, как к правонарушителям применили жесткие санкции. В частности, должностным лицам ООО «Инвестиции Третьего Тысячелетия» (Броварской Алюминиевый Завод, фактический собственник которого - Сергей Шапран, известный ранее как Сергей Коробка), доначислили объемы фактически потребленного газа на 47 млн.



Сергей Шапран скандально известен наличием крупнейшей в акватории Днепра британской яхте «Принцесса Виктория» цвета ультрамарин длиной 20 метров. Интересно, что рыночная цена яхты (€1,3-1,5 млн) совпадает со стоимостью украденного у государства газа. При этом ни для кого не является секретом то, что Шапран – зиц-председатель завода. Настоящие собственники – компании, связанные з братьями Вячеславом и Александром Супруненко, первый из который – зять бывшего мэра Киева Черновецкого.



В 2009-м в отношении этого актива, принадлежавшего киевской громаде, начали процедуру банкротства, которая завершилась в 2014-м приватизацией по заниженной стоимости. Тогда же в формальные учредители вывели амбициозного Шапрана,







В ПАО «Киевоблгаз» скрупулёзно подошли к рассмотрению зафиксированных нарушений. Экспертизу узла учета провела уполномоченная комиссия с привлечением сотрудников Госстандарта. В ее состав вошли представители облгаза, ООО «Инвестиции 3-го тысячелетия», организации «Еврогазмонтаж», обслуживающей узел учёта, Госстандарта.



Составили акт о нарушениях, среди которых, кроме хищения газа, – наличие «левых» пломб, не соответствующих заводской маркировке и не имеющих элементов защиты. Процессы составления актов, экспертизы узла учёта и заседания комиссии обеспечили видеофиксацией. Это снимает любые вопросы о предвзятости ПАО, поскольку данные материалы доступны для публичного использования в СМИ.



Важно понимать некоторые акценты запутанной структуры собственности броварского предприятия. Киевоблгаз не имеет юридических обязательств перед ООО «Броварской алюминиевый завод» и не может нести ответственность за отношения этого предприятия, учредителем которого является Сергей Шапран, с ООО «Инвестиции 3-го тысячелетия», которое потребляет газ в интересах завода. Именно последнее является крупнейшим должником облгаза.



Конфликт в настоящее время имеет единственное правовое решение – погашение со стороны ООО «Инвестиции 3-го тысячелетия» начисленного долга за фактически украденный газ.



Хотя в любом случае последнее решение будет за судом. Ведь кража газа – только часть преступной схемы должностных лиц ООО «Броварской алюминиевый завод». На самом деле на заводе отлажена схема масштабной налоговой «оптимизации». Об этом сообщил один из народных депутатом Украины в депутатском запросе на имя руководства ДФС.



По его информации, предприятие оформило бестоварные операции по приобретению дизтоплива на сумму более 100 млн грн. Поставщики – явно фиктивные СПД. Дизтопливо приобретают якобы для производственных нужд. Хотя на предприятии используют исключительно газовые литейные печи.



Броварской алюминиевый завод фактически выплавляет 700-800 тонн алюминиевых слитков ежемесячно (официально – 450 тонн). Одна печь использует минимум 90 тысяч м3 газа в месяц. Даже с учетом минимального производства объем потребленного ежемесячно газа составляет не менее 140 тыс. м3. При этом алюминиевый завод официально закупает не более 25 тыс. м3 природного газа в месяц. Таким образом около 120 000 м3 природного газа воруют. А это – серьезная причина для органов прокуратуры обратить внимание на законность приватизации предприятия киевской громады…



В Киевоблгазе подчеркивают абсурдность любых инсинуаций по поводу якобы избирательного отношения к своим потребителям. Чем выше объемы прокачки, тем больше прибыль у компании и уплаченные ею в бюджет налоги и сборы. Никто в ПАО не заинтересован рубить сук, на котором сидит.



Важно, что в стабильной деятельности ПАО «Киевоблгаз» заинтересована громада Киевщины. Ведь это – ключевой экономический актив региона и – один из основных финансовых доноров областного бюджета. Компания входит в тройку крупнейших налогоплательщиков области. Ее трудовой коллектив насчитывает четыре тысячи работников. Таким образом, ПАО обеспечивает занятостью и доходами до 15 тысяч жителей Киевщины с учетом членов семей сотрудников.

