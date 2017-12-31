Польша строит тысячекилометровую стену на границе с Украиной

Президент Польши Анджей Дуда подписал закон, который подразумевает строительство стены на границе с Украиной протяженностью свыше тысячи километров. Об этом сообщает "Укринформ". Забор на границе с Украиной и Белоруссией будет протяженностью свыше тысячи километров. Его установят вдоль скоростных автодорог в непосредственной близости к границе, чтобы сдержать вероятность распространения африканской чумы свиней от диких кабанов.



Также произойдут изменения и в законе об охоте в Польше. Под запретом будут дикие кабаны на территориях, которые находятся под охраной. Для этого охотники могут взять оплачиваемый отпуск до шести дней.



Отметим, что стоимость строительства стены длиной более 1 тыс. км составляет 130 млн злотых (более $37 млн). При этом в первый год функционирования стоимость ее содержания и обслуживания достигнет 190 млн злотых (более 54 млн долл.). Стену будут строить в течение 2018-2021 годов.



С момента появления АЧС в Польше в 2014 году до сих пор обнаружено 93 очага этого заболевания в трех вооеводствах: Подляшском, Люблинском и Мазовецком. Также выявлен 461 случай заражения АЧС у диких кабанов. Ранее в ряде регионов Украины была зафиксирована вспышка АЧС.

