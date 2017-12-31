На Украине за год зафиксировано около 90 случаев применения силы против журналистов

Глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко заявил, что за 11 месяцев 2017 года на Украине зафиксировано около 90 фактов применения силы против работников средств массовой информации. "За 11 месяцев было зафиксировано около девяноста фактов применения силы против коллег. В 14 случаях нападающими являлись должностные лица, чиновники и депутаты.

В восьми - сотрудники правоохранительных органов, - сказал он в интервью изданию "Страна.ua". - На Украине фактически каждые четыре дня применяется сила против журналистов".



По словам Томиленко, уровень агрессии против журналистов особенно сильно наблюдается в Киеве и Киевской области, а так же в Одесском, Донецком, Николаевском и Житомирском регионах. Глава НСЖУ добавил, что преступления против работников медиа на Украине не расследуются должным образом.



"В редких случаях, правонарушители отделываются минимальными штрафами в пару сотен гривен. В то же время, такие громкие и показательные дела как убийство журналиста "Украинской правды" и ведущего радио "Вести" Павла Шеремета рассыпаются либо тормозятся. А приговор, вынесенный судом соучастнику убийства журналиста газеты "Вести" Вячеслава Веремия - Крысину, вообще вызывает огромное разочарование", - подчеркнул он.



Согласно ежегодному исследованию Института массовой информации "Барометр свободы слова", опубликованном 29 декабря, на Украине за 2017 год зафиксировано около 300 случаев нарушения свободы слова. Самыми распространенными нарушениями, зафиксированными в этом году, были препятствование законной журналистской деятельности (88 случаев), ограничение доступа к публичной информации (40 случаев), а также угрозы и запугивания журналистов (37 случаев) со стороны частных лиц, местных властей и сотрудников правоохранительных органов. В 2016 году, согласно исследованиям института, зафиксировано 264 нарушения свободы слова, в 2015 - 310 таких случаев, а в 2014 году - 995.

