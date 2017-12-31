В новогоднюю ночь немного похолодает, но снега не ожидается

На Украине накануне нового года температура будет плюсовой на всей территории Украины, вследствие незначительного похолодания в западных и северных областях возможен мокрый снег, сообщает синоптик Наталья Диденко. 31 декабря похолодает на Западе и Севере, поэтому возможен мокрый снег. На Востоке, Юге, в Центре – единичный дождь или туман. Температура плюсовая. 1 января в новогоднюю ночь дождь пройдет только на Западе и Востоке, днем повсеместно на Украине преимущественно сухо,...

...лишь на Черниговщине и Киевщине, а также в Закарпатье и Луганщине небольшой дождь.



В Киеве 31 декабря является вероятность небольшого мокрого снега днем или вечером. Ближайшей ночью похолодает до 0-2 градусов мороза, днем ожидается +2 +3.



В столице 1 января в новогоднюю ночь около нуля, без существенных осадков, днем потеплеет до +5, возможен небольшой дождь.

