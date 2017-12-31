«Голодовка» бывших горняков пройдет при поддержке партии УКРОП

Глава павлоградской городской организации партии УКРОП Эдуард Станько лично посетил акцию двух шахтеров, решивших поголодать в фойе горисполкома.

«УКРОП своих не бросает», - поделился в сети Facebook своими впечатлениями от визита однопартийцев участник акции Владимир Бугаев. О голодающем за права шахтеров Бугаеве известно, что в 2015 году он безуспешно баллотировался от партии УКРОП в депутаты городского совета Павлограда.



Вторым участником голодовки является некто Андрей Карпенко, перебравшийся на Днепропетровщину из Луганска. Из ШУ Героев Космоса Карпенко был уволен за многочисленные дисциплинарные взыскания. В том числе, связанные с грубым нарушением техники безопасности подземных работ.



Уже после своего увольнения, Карпенко вместе Бугаевым создали некий независимый профсоюз угольщиков, первой акцией которого и стала голодовка в павлоградском горисполкоме. Основные требования, которые выдвигают организаторы – восстановление на рабочих местах и увольнение руководства объединения «Павлоградуголь». Требования выглядят, по меньшей мере, нелогично.



Во-первых, трудно представить законные причины, на основании которых можно было бы восстанавливать в должности людей, не единожды ставивших под угрозу жизни своих подчиненных. Вряд ли Карпенко когда-либо признается, что последний перед увольнением выговор он получил за то, что он, как горный мастер, не проконтролировал состояние водного заслона. Накопители были пусты, а он лгал, что они заполнены водой. Сколько бы пострадало в случае возгорания людей даже трудно себе представить.



В-вторых, на данный момент «ДТЭК Павлоградуголь» является флагманом украинской угледобычи. На фоне потери шах Донбасса и обвальным снижением производства на большинстве угледобывающих предприятий, «Павлоградуголь» едва ли не единственный, кто не только увеличил добычу черного золота, но и довел ее до рекордных 20 млн тон в год. Сегодня две трети украинского угля выдаются на-гора павлоградскими шахтерами.



Соответственно, зарплата шахтеров Павлоградугля на 50% выше, чем в среднем по отрасли и почти в два раза выше, чем в среднем по региону. Намного она выше, чем у шахтеров, работающих на принадлежащих хозяину УКРОПа Игорю Коломойскому Орджонекидзевском и Марганецком ГОКах.



Но активистов УКРОПа, судя по всему, не интересует нищенское существование шахтеров, добывающих марганцевые руды для Игоря Коломойского. Поэтому мишенью для шантажа стал преуспевающий «Павлоградуголь», играющий важнейшую роль в обеспечении энергетической безопасности Украины в зимний период.

