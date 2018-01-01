Порошенко рассказал о достижениях 2017 года

Президент Украины Петр Порошенко перечислил достижения уходящего года. Соответствующее видео он опубликовал в микроблоге Twitter. В подборку видеоиллюстраций попали в частности безвизовый режим с ЕС, реформы - медицинская, образовательная и пенсионная, а также масштабные ремонты дорог. "Год 2017 выдался непростым. Но мы смогли доказать всему миру, что объединившись, украинцы способны на великие свершения и победы", - отметил президент.

К достижениям и положительным моментам глава государства также причислил первый полет самолета Ан-132, проведение "Евровидения" в Киеве, победы украинского бокса, в частности Александра Усика и Василия Ломаченко, участие украинцев в "Играх непокоренных".



Кроме того, Порошенко напомнил об усилении украинской армии в течение года и освобождении пленных.

