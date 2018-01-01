Председателем Совета ЕС стала Болгария, которая обещала снять санкции з России

С 1 января 2018 года Болгария стала председателем Совета Евросоюза.



Осенью премьер-министр этой страны Бойко Борисов заявил, что во время председательства в Совете ЕС они будут добиваться отмены антироссийских санкций. Хотя позже Борисов вместе с другими лидерами стран-членов ЕС поддержал продление сакций в конце 2017 года.



Полугодовое председательство Болгария приняла от Эстонии, которая была во главе Совета в течение второй половины 2017 года, передает Еuronews.



Это первое председательство Болгарии после вступления в ЕС.



Своими главными задачами в качестве председательствующей страны Болгария считает поддержку безопасной, стабильной и солидарной Европы, сообщает сайт болгарского председательства.



"Безопасная Европа, потому что миграционная кризис и террористические акты за последние годы показали, насколько мы уязвимы;



Стабильная Европа, потому что граждане хотят знать, что Евросоюз заботится о своем процветании и благополучии;



"Солидарная Европа", поскольку все государства-члены сталкиваются с главными вызовами, и их можно преодолеть только совместными действиями, а не на национальном или местном уровне", - отмечается в целях болгарского председательства.



Наиболее важными вопросами София считает европейскую перспективу Западных Балкан, единый цифровой рынок, стабильность и безопасность на фоне миграционного кризиса, вопросы экономического роста и совместной обороны.

