Пранкеры заявили, что разыграли Порошенко в новогоднюю ночь

Российские пранкеры Вован и Лексус заявили, что в новогоднюю ночь разыграли Петра Порошенко, позвонив ему от имени генсека НАТО Йенса Столтенберга.



Аудиозапись разговора была обнародована на странице пранкера Владимира Кузнецова в запрещенной в Украине соцсети ВКонтакте.



Разговор длился не более минуты. Собеседники поздравили друг друга с новым годом и Рождеством. После того как мнимый генсек НАТО пожелал этой ночью не пить много водки и горилки, второй говорящий бросил трубку.



Пранкер Алексей Столяров утверждает, что это он говорил с президентом Украины.



"В целом хороша ночь. Пока от показываемого в салат не тошнило. Когда наскучило, решил набрать Порошенко, сказать: как ты там, братан? Он взял (на днях послушаете) и тоже был уныл, но праздник ведь в душе, мы оба не смогли его создать", - написал он в Facebook.



Напомним, что ранее пранкер разыграл Порошенко от имени премьера Грузии. Поговорили о Саакашвили.







