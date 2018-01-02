Под Киевом нашли тело украинской правозащитницы

В одной из рек в Киевской области нашли тело пропавшей три дня назад украинской правозащитницы Ирины Ноздровской. Об этом телеканалу "112 Украина" заявил глава профсоюза МВД Илья Кива. По предварительным данным, труп сбросили с моста. Правоохранители связывают произошедшее с профессиональной деятельностью убитой. "Следственная группа сейчас работает, разыскиваются вещи, уточняются новые версии по этому происшествию. Родственники были оповещены о найденном теле", — рассказал Кива.

Ирина Ноздровская вела дело своей сестры, которую в 2015 году насмерть сбил племянник главы Вышгородского районного суда Дмитрий Россошанский. Молодой человек, как позже выяснилось, находился под действием наркотиков.



В 2017 году Ноздровская добилась наказания для Россошанского: его приговорили к семи годам лишения свободы. По словам родных женщины, Ноздровская регулярно получала угрозы от родственников подсудимого.



Об исчезновении правозащитницы стало известно 29 декабря. У погибшей осталась несовершеннолетняя дочь.

