Кабмин утвердил методику расчета стоимости медуслуг

Кабинет министров утвердил методику расчета стоимости услуги по медицинскому обслуживанию, направленную на обеспечение стандартизации подходов к учету расходов в учреждениях здравоохранения на основе общего принципа "сверху вниз". Согласно методике, опубликованной в газете "Урядовый курьер" 30 декабря 2017 года, она является обязательной для применения референтными учреждениями здравоохранения...

... для учета и анализа фактических расходов, связанных с оказанием медицинских услуг, и Министерством здравоохранения для разработки предложений относительно единых тарифов в рамках программы медицинских гарантий.



Единые тарифы на медуслуги, которые оказываются в рамках программы медицинских гарантий, устанавливаются на основе данных о соответствующих расходах, полученных от референтнных учреждений здравоохранения.



Стоимость конкретной услуги в каждом отдельном референтном учреждении здравоохранения является референтной стоимостью такой услуги.



Средняя референтная стоимость по всем референтным учреждениям здравоохранения, данные анализа расходов которых используются для расчета единых тарифов на медуслуги, предоставляемых по договорам о медицинском обслуживании в рамках программы медицинских гарантий, является базой для установления указанных тарифов.



Как сообщалось, издание "Урядовый курьер" 30 декабря 2017 года опубликовало ряд постановлений, принятых Кабинетом министров для реализации медицинской реформы.



На заседании правительства 28 декабря Кабмин утвердил около 20 нормативно-правовых актов, необходимых для запуска медицинской реформы. В частности, утверждено положение о Национальной службе здоровья, которая будет создана до конца первого полугодия 2018 года и заработает с июля. В ходе заседания с оговоркой доработать в однодневный срок были утверждены методика расчета стоимости услуги по медобслуживанию, порядок проведения конкурса на занятие должности руководителя государственных/коммунальных учреждений, положение о наблюдательном совете учреждения здравоохранения, а также изменения в типовой контракт с руководителями учреждений здравоохранения.

