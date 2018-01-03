В МВД озвучили версии убийства правозащитницы Ноздровской

Следователи отрабатываю четыре версии убийства правозащитницы Ирины Ноздровской. Об этом агентству "Укринформ" рассказал пресс-секретарь регионального Главного управления Нацполиции Украины Николай Жокович.



По его словам, одной из версий является профессиональная деятельность юриста, другой — ее последнее судебное дело о ДТП. Также считают возможным, что женщина стала жертвой хулиганов или насильников.



"Мы рассматривали как версию убийства ее служебную деятельность… Но мы уточнили, что именно из-за последнего судебного дела, где она принимала активное участие, наверное, произошло и это убийство. Мы ее поставили как одну из первых, чтобы отработать", — сказал Жукович.



Тело пропавшей в декабре правозащитницы нашли 1 января в одной из рек под Киевом. По предварительным данным, труп сбросили с моста. Во вторник новостной портал "Обозреватель" сообщил, что на теле женщины обнаружены колото-резаные раны в области шеи, на погибшей почти не было одежды.



Ирина Ноздровская была участницей резонансного процесса против племянника главы Вышгородского районного суда Дмитрия Россошанского, который в 2015 году насмерть сбил ее родную сестру. Молодой человек, как позже выяснилось, находился под действием наркотиков.



В 2017 году Ноздровская добилась наказания для Россошанского: его приговорили к семи годам лишения свободы. По словам родных женщины, Ноздровская регулярно получала угрозы от родственников подсудимого.

