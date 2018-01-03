Яценюк продал 30% телеканала Espreso.TV за $1,5 млн.

Экс-премьер-министр Арсений Яценюк продал американской компании Atmosphere Entertainment, Inc. (Нью-Йорк), подконтрольной Ивану Жеваго – сыну депутата Константина Жеваго, 30%-ную долю телеканала "Espreso.TV" за $1 млн 465,28 тыс., сообщила пресс-секретарь политика Ольга Лаппо.



"В результате прозрачной и публичной продажи доли собственности телеканала он уплатит в государственный бюджет около 7 млн грн налогов", – написала она на своей странице в Facebook.



В середине августа 2017 года О.Лаппо сообщила, что А.Яценюк реализовал опцион от 2013 года и приобрел у соучредителя телеканала Ларисы Княжицкой 30% акций за 3,8 млн грн.



По словам пресс-секретаря, теперь А.Яценюк получил возможность продажи своей доли телеканала и реализовал ее во избежание спекуляций о политизации деятельности канала.



О.Лаппо отметила, что продажа была заключена без схем оптимизации налогов и использования оффшорных компаний, а все финансовые транзакции прошли проверку в соответствующих банках США и Украины.



Ранее сам телеканал "Espreso.TV" заявил, что американская компания И.Жеваго также приобрела 40%-ную долю канала у супруги главы МВД Инны Аваковой и 7,5% у Л.Княжицкой – супруги народного депутата Николая Княжицкого, которая сохранила в собственности после продажи 22,5%.



Телеканал "Espreso.TV" создан осенью 2013 года. Среди его основателей – Н.Княжицкий и бывший главный редактор еженедельника "Комментарии" Вадим Денисенко. Канал оформлен на ООО "Голдберри", которое, в свою очередь, на 100% принадлежит ООО "Астра Финанс" (Киев). Данные о смене собственников уже внесены в госреестр.



Н.Княжицкий в начале декабря 2017 года сообщил, что его коллега по парламенту, мажоритарий горнорудной компании Ferrexpo и владелец так называемой "финансово-промышленной группы" "Финансы и Кредит" Константин Жеваго хочет купить "Espreso.TV". По сообщениям СМИ, И.Жеваго – сын К.Жеваго.



"Канал, в принципе, прибыльный, благодаря тому, что у нас размещается реклама предприятий, связанных с одной из групп, – это группа, которая близка к такому предпринимателю, как Константин Жеваго. И он хочет купить наш канал и, думаю, что это произойдет, и он его купит", – сказал Н.Княжицкий в эфире программы "HARD с Влащенко" на телеканале ZIK в начале декабря. По его мнению, К.Жеваго выгодна такая покупка, потому что он рекламирует на нем свои товары, а каналу это выгодно, потому что он прибыльный.



Н.Княжицкий подчеркнул, что канал "прибыльный прозрачно: вся реклама видна в эфире и никто не носит деньги в чемоданах", однако "не является прибыльным на свободном рынке".



Чистый доход ООО "Голдберри" в 2016 году сократился на 40,1% – до 6,81 млн грн, его чистый убыток вырос на 40,4% – до 29,6 млн грн.



Данные за 2017 год пока отсутствуют.

