Кабмин уволил "шпиона"-переводчика Гройсмана

Задержанный по подозрению в госизмене переводчик премьер-министра Владимира Гройсмана Станислав Ежов был уволен с занимаемой должности. Об этом сообщают "Украинские новости". Государственный секретарь Кабинета Министров Владимир Бондаренко подписал приказ об увольнении. "Ежов Станислав Станиславович уволен с 21.12.2017 с должности заместителя руководителя протокола премьер-министра...

... в соответствии с приказом государственного секретаря Кабинета Министров", - говорится в сообщении.



Представление на увольнение было подано руководителем аппарата премьера.



Как сообщала "Страна", Ежов за время работы в Кабмине не имел доступа к государственной тайне. В частности, по информации протокола премьеру Ежову не поручалась обработка документов с грифом "Для служебного пользования".

