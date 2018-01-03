ЛНР: Киев перебросил к линии соприкосновения артиллерию и диверсантов

Разведка народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) зафиксировала прибытие танков, самоходной артиллерии и групп спецназа на позиции украинской армии у линии соприкосновения в Донбассе. Об этом во вторник сообщили в оборонном ведомстве республики.



"На территории железнодорожного депо населенного пункта Попасная на удалении 5 км от линии боевого соприкосновения находятся две самоходные артиллерийские установки 2С1 "Гвоздика", - приводит слова представителя ведомства агентство Луганскинформцентр. Кроме того, разведкой в 17 км от линии соприкосновения в поселке Дмитровка обнаружены восемь танков Вооруженных сил Украины.



"По имеющимся сведениям, в целях выполнения специальных задач по проведению диверсий и провокаций в период "новогоднего" перемирия в район населенного пункта Луганское в зону ответственности 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ прибыло подразделение восьмого отдельного полка специального назначения и группа журналистов для освещения результатов провокаций Вооруженных сил Украины", - сообщили в народной милиции.



Там также обратили внимание, что украинская сторона продолжает использовать беспилотные летательные аппараты для корректировки огня. Полеты подобных устройств в зоне конфликта ограничены в рамках переговоров по урегулированию ситуации.



В Донбассе 23 декабря, в преддверии новогодних праздников, вступил в силу очередной режим прекращения огня, договоренность о котором была достигнута на заседании Контактной группы. По данным ДНР и ЛНР, интенсивность обстрелов с украинской стороны снизилась, но полностью обстрелы не прекратились.

