Аксенов: идеология украинского нацизма должна быть признана преступной

Глава Крыма Сергей Аксенов считает необходимым добиваться международного признания преступного характера идеологии украинского нацизма. Об этом он заявил комментируя прошедшие в понедельник на Украине факельные шествия в честь дня рождения Степана Бандеры.



"Чем больше обнародуется документальных свидетельств о преступлениях бандеровщины, тем больше беснуются украинские нацисты. И тем больше усилий прилагает киевский режим для увековечения памяти палача и убийцы, виновного в геноциде сотен тысяч мирных людей... Считаю, что необходимо добиваться признания идеологии украинского нацизма преступной на международном уровне", - привела слова Аксенова его пресс-служба.



По его словам, оснований для этого "более чем достаточно". Так, например, напомнил Аксенов, парламент Польши признал Волынскую резню 1943 года геноцидом, совершенным украинскими националистами против поляков.



Кроме того, Генеральная ассамблея ООН в последние годы регулярно принимает резолюции о борьбе с героизацией нацизма. "Эту резолюцию поддерживает подавляющее большинство стран-членов ООН. Против голосуют Украина и США", - уточнил Аксенов. Также, по его словам, Следственный комитет России, а также правоохранительные органы ДНР и ЛНР постоянно документируют материалы о военных преступлениях украинских вооруженных формирований на Донбассе



"Замечу, что большинство участников нацистских шествий закрывают лица намордниками. Они знают, что подавляющее большинство жителей Украины их ненавидит. А значит, этот шабаш не может продолжаться долго. И скоро придется отвечать за содеянное", - полагает глава Крыма.



Лидер и идеолог украинского националистического движения ХХ века Степан Бандера тесно сотрудничал в годы Великой Отечественной войны с нацистской Германией. В 1941-1959 годах он возглавлял ОУН (запрещена в России). На совести боевого крыла ОУН - боевиков Украинской повстанческой армии, которых по имени главы движения стали называть бандеровцами, - множество преступлений. В понедельник в Киеве и других украинских городах в честь дня рождения Бандеры прошли марши сторонников праворадикальных организаций.

