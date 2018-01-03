Под Винницей местные жители не хотят работать на японском заводе, чтобы не терять субсидии

В городе Немиров Винницкой области японский инвестор не может найти сотрудников, которые согласны работать за 7100 гривен в месяц.



Об этом рассказал мэр Немирова Виктор Качур, сообщает Gazeta.ua.



Он отметил, что со следующего года в городе заработает новый завод японской компании Fujikura, но на нем никто не хочет работать.



"Есть проблема с трудоустройством. Предлагаем людям работу, а они отказываются официально работать на заводе. И это при том, что средняя зарплата будет 7100 гривен", - пояснил Качур.



Он отмечает, что Центр занятости должен осознать, если у них стоит на учете полтысячи безработных людей, то им надо предложить работу и они должны пойти работать.



"На днях лично вызванивал многодетного отца. А он говорит, что ему невыгодно официально работать, потому что не будет получать социальную помощь. Потом еще и придется в полной мере платить за газ, свет. А таких людей море", - сказал мэр.

