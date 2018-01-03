Уволен глава львовской юстиции, который просил петь песни УПА при приеме на работу

Минюст уволил начальника Львовского управления юстиции Ярослава Жукровского за превышение служебных полномочий.



Это тот самый чиновник, который на собеседовании спрашивал, когда родился Бандера, а также спрашивал текст песни УПА "Лента за лентой".



"Дисциплинарная комиссия в рамках проводимого служебного расследования обнаружила факты превышения полномочий начальником Главного территориального управления юстиции во Львовской области и рекомендовала освободить Ярослава Жукровского с занимаемой должности", - сообщает пресс-служба министерства.



В ходе служебного расследования дисциплинарная комиссия рассмотрела приказы, подписанные начальником Жукровским, в которых обнаружены признаки нарушения действующего законодательства.



В частности, одним из приказов устанавливалась обязанность для сотрудников при проведении проверок и рассмотрении жалоб согласовывать пользование реестрами лично с руководителем львовской юстиции.



Другим - устанавливалось прямое подчинение отдельных государственных служащих управления государственной регистрации непосредственно начальнику территориального управления.



Министерство юстиции отмечает, что Жукровскому было сообщено о дате и времени заседания дисциплинарной комиссии.



Он не пожелал лично представить свою позицию по этому вопросу или предоставить хоть какие-то объяснения комиссии.



На основании заключения дисциплинарной комиссии Министерством юстиции 28 декабря издан приказ об увольнении Жукровского с должности начальника Главного территориального управления юстиции во Львовской области.



Работникам Министерства юстиции было поручено ознакомить Жукровского с этим приказом. Но 29 декабря с 9:00 до 12:00 часов уволенный чиновник на рабочем месте так и не появился.

