В ближайшие сутки будет тепло и дождливо

На Украине в ближайшие сутки 4 января влажную и теплую погоду будут определять атмосферные фронты и атлантический воздух, сообщает Укргидрометцентр. Ожидается небольшой дождь, на западе страны и севере Левобережья – с мокрым снегом. Ночью в западных, днем - в центральных областях местами прогнозируются умеренные осадки. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура в течение суток 1-6° тепла, на востоке ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем на юге страны 4-9° тепла.



В Киеве 4 января прогнозируется небольшой дождь; температура в течение суток 3-5° тепла.



По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 4 января самая высокая температура днем была 8,6° в 1925 году, самая низкая ночью -26,3° в 1942 году.



На Украине 5 января в восточных областях, и днем и на крайнем западе страны, прогнозируется небольшой дождь и мокрый снег, на остальной территории без существенных осадков.



На Украине, кроме запада и востока, местами туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с, в Карпатах отдельные порывы 15-20 м/с.



Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 0-5° тепла, в южных областях до 9° тепла.



В Киеве 5 января без существенных осадков, временами туман. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-2° тепла, днем 3-5° тепла.

