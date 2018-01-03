Триллер с Кидман и Фаррелом возглавил список недооцененных фильмов 2017-го

Журнал Variety представил список из 13 самых недооцененных фильмов 2017 года, которые, несмотря на все свои достоинства, не смогли проявить себя в американском прокате.



На первое место критики поставили психологический триллер режиссера Йоргоса Лантимоса "Убийство священного оленя", в котором Николь Кидман и Колин Фаррел переосмысливают миф об Ифигении в семье врачей. Этот фильм смог заработать всего 2,29 млн долларов в США.



В список также вошли призер Каннского фестиваля "120 ударов в минуту" Роберта Кампийо, "Затерянный город Z" с Чарли Ханнэмом, Робертом Паттинсоном и Сиенной Миллер, "Битва полов" с Эммой Стоун и Стивом Кареллом, "Сильнее" с Джейком Джилленхолом и Татьяной Маслани.



Кроме того, эксперты отметили картины "Ферма "Мадбаунд", "Патти Кейкс", "Пляжные крысы", "История призрака", "Персональный покупатель", "Хорошее время", "Их звездный час" и "На пределе".







