Акунин опубликовал первую главу последнего романа про Эраста Фандорина

Писатель Борис Акунин в понедельник, 1 января, выложил на своей странице в Facebook первую главу заключительного романа серии, посвященной Эрасту Фандорину.



"Новогодний подарок фандоринским читателям. Последний роман серии "Приключения Эраста Фандорина" выйдет только в феврале, но вот первая глава книги. Из нее вы узнаете, что произошло с героем в черном-черном городе", - написал Акунин.



Борис Акунин завершил работу над романом под названием "Не прощаюсь" в ноябре 2017 года, сообщает ТАСС. Книга должна выйти 8 февраля 2018 года, в двадцатую годовщину публикации первого романа цикла исторических детективов о Фандорине - "Азазель". Новое произведение, действие которого происходит в годы Гражданской войны в России, завершает серию.



В цикл "Приключения Эраста Фандорина" вошли 15 книг - сборники рассказов и повестей, пьеса, романы. Экранизированы были три романа из этой серии - "Азазель", "Турецкий гамбит" и "Статский советник". Главного героя в картинах сыграли соответственно Илья Носков, Егор Бероев и Олег Меньшиков.





