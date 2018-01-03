Кофе не стоит заваривать кипятком

Известно, что кофе обладает множеством полезных свойств. А Университет Томаса Джефферсона разработал правила правильного заваривания кофе, сообщает "Московский комсомолец". Ученые советуют практиковать так называемый холодный способ заваривания.



Они сравнивали этот метод приготовления напитка наряду с традиционными способами. В рамках эксперимента использовались четыре вида кофе. Выяснилось: если дать кофе завариться при комнатной температуре, из зерен выделится больше кофеина и хлорогеновой кислоты (сильный антиоксидант).



Концентрация кофеина при холодном заваривании практически не зависела от помола кофе. Но самая высокая концентрация отмечалась, если использовались кофейные зерна средней прожарки. Подход к завариванию не отражался на кислотности напитка.



Ученые напоминают: при умеренном потреблении кофе снижает риск деменции, инсульта, сердечной недостаточности, цирроза. Он способствует снижению веса, повышает фертильность. Однако злоупотребление кофе грозит воспалениями мочеполовой системы и прочими отклонениями.

