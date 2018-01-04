Путин поздравил американцев с Новым годом в трейлере "Черного зеркала"

В пятницу, 29 декабря, на сервисе Netflix появился новый, четвертый по счету сезон сериала "Черное зеркало". В честь этого события на канале сериала в YouTube появился праздничный ролик, в котором перечисляются самые громкие события 2017 года.



Видео открывается записью выступления премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, которая кашляет и не может выговорить ни слова. Затем Владимир Путин на фоне Кремля обращается к "дорогим американцам" с новогодним посланием. "Будущее ярче, чем когда-либо", - констатирует российский лидер.



"Есть только один способ распрощаться с 2017 годом. Скачивайте шесть новых историй "Черного зеркала", - говорится в подписи к ролику.



Британский сериал-антология по сценарию Чарли Брукера выходит с 2011 года. Его эпизоды не связаны между собой какими-либо событиями, однако все истории объединяет сатира и тема влияния информационных технологий на отношения людей. Первые два сезона сериала выходили на Channel 4, далее заказчиком шоу выступал Netflix.







