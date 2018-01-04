Манафорт подал в суд на спецпрокурора по делу о связях окружения Трампа с Россией

Бывший глава штаба Дональда Трампа Пол Манафорт подал в суд на спецпрокурора Роберта Мюллера, возглавляющего расследование о связях окружения президента США с Россией.



Соответчиком по иску, пишет The New York Times, указан заместитель генпрокурора США Род Розенштейн, по распоряжению которого Мюллер возглавил расследование.



По мнению Манафорта, Мюллер превысил свои полномочия, когда обвинил его в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Обвинения, указывает истец в обращении в суд, никак не связаны с расследованием о связях с Россией.



Манафорт просит суд снять с него предъявленные Мюллером обвинения, а также запретить спецпрокурора расследовать что-либо за пределами связей окружения Трампа с Россией.



Пол Манафорт возглавлял штаб Дональда Трампа летом 2016 года. Он покинул этот пост после того, как СМИ сообщили о его сотрудничестве с украинской Партией регионов и российским бизнесменом Олегом Дерипаской.



Роберт Мюллер — бывший глава ФБР — был назначен спецпрокурором по расследованию связей окружения Трампа с Россией в мае 2017 года. Расследование было начато в связи с подозрением о российском вмешательстве в выборы президента США.



В октябре 2017 года Манафорту, ставшему одним из фигурантов расследования, были предъявлены обвинения по 12 пунктам, включая уклонение от уплаты налогов и отмывание денег. Обвинения касались работы Манафорта в качестве лоббиста. Манафорт отправлен под домашний арест.

