Жюри Каннского кинофестиваля возглавит Кейт Бланшетт

Жюри международного кинофестиваля в Каннах в 2018 году возглавит австралийская актриса Кейт Бланшетт.



Президент Каннского фестиваля Пьер Лекюр и главный представитель фестиваля Тьерри Фремо в совместном заявлении отметили выдающийся талант Бланшетт и выразили уверенность в том, что она будет «преданным председателем жюри и увлеченным зрителем».



«На протяжении последних лет я была на фестивале [в Каннах] в разных ролях — как актриса, продюсер, участник конкурса, кинорынка и гала-мероприятий, но никогда ранее ради чистого удовольствия от просмотра фильмов», — заявила Бланшетт.



71-й Международный Каннский кинофестиваль пройдет с 8 по 19 мая.



В 2017 году жюри Каннского кинофестиваля возглавлял испанский режиссер Педро Альмодовар .



