#жесуибуратина

М-да.. Первая зрада в новом году. И ведь, главное, нельзя было предугадать, откуда она, подлая, придет. Короче, сегодня мы все немного «буратины». То есть пид…сы. Хотя нет, так нельзя! Мы же самая гомолюбивая и толерантная нация в мире. Не зря, ох, с...ка, не зря нам дали безвиз. Все началось в канун предновогоднего выступления верховного главнокомандующего. По «плюсам» шло пошлое шоу «95-го квартала». Ни один патриот не стал бы смотреть эту нетолерантную антигомосятину в прямом эфире. И мимо меня тоже как-то прошло. Нет, Буратино с членом на табло помню.



А вот смысл антиукраинской репризы от меня совершенно ускользнул. И только сегодня я как все настоящие патриоты страны понял: случилось страшное. Автор прокремлевского сериала «Сваты», за который надо бы распять или раз десять подряд, опять отличился. И сегодня, в 14.00, состоится многомиллионная акция в виде митинга против гомофобии, трансфобии, расизма, сексизма и любой ксенофобии. Никто не ожидал, что пятиминутное выступление заденет сразу столько слоев передового украинского социума. Но ведь сумели, негодяи!



Кратко о том, что, собственно, произошло. Не могу писать без слез. Именно писать, а не писать, как некоторые гомофобы тут же подумали. Номер назывался «Каминг-аут на утреннике в Нежинском ТЮЗе». Или как-то так. Вообще не важно. Суть в том, что Буратино, любимый многими поколениями патриотов, поскольку он проткнул своим, скажем так, носом бумажную ширму, скрывающую сказочную европейскую страну, оказался… Оказался пид…сом. Или геем. Мне трудно пока уловить различие между данными понятиями. Но я над этим напряженно работаю. Да что я… Вся нация пашет в поте лица. Гей-парады, трансгендеры прочно вошли в нашу жизнь, поскольку мы сказали остаточное «прощавай» российской империи с ее гомофобией. Лучшие сыны и дочери нации заявили о своей реальной ориентации и возглавили ЛГБТ-движение европейской страны. И тут какой-то Буратино оказался вовсе не творением рук папы Иоанна... сорри, Карла, а совсем даже наоборот – Буратиной. Он осознает себя не бревном, а женщиной. Пассив, короче.



Буратино, любимый многими поколениями патриотов, поскольку он проткнул своим, скажем так, носом бумажную ширму, скрывающую сказочную европейскую страну, оказался… Оказался пид…сом. Или геем. Мне трудно пока уловить различие между данными понятиями. Но я над этим напряженно работаю.

Мы с вами столкнулись с очередным проявлением гибридной агрессии Кремля. Даже выструганный из обыкновенного бревна мальчик используется бездушной пропагандистской машиной Путина для насаждения в Украине нетолерантного отношения к тем, у кого болит… скажем так, сердце за европейское будущее нации

Весь пошлый номер основан на брутальной гомофобии. Хрупкого, тонко, с..ка, чувствующего Буратинку пинает злой кобель Артемон. Публично оскорбляет его (ее) женскую сущность: «Не сяду я с тобой закапывать золотые на одном поле чудес». Мальвина тоже применяет к гею насилие. Да все применяют к нему насилие, даже черепаха Тортилла, которая использует свой панцирь для прикрытия ануса. Реприза буквально насыщена нетолерантностью и угнетением меньшинств, которые на самом деле правят этим цивилизованным миром.Понятное дело, что возмущенное гомофобской интерпретацией детской сказки ЛГБТ-сообщество нации, в первую очередь настоящие патриоты, будет сегодня протестовать перед офисом телеканала «1+1». И они совершенно правы! «Риторика «95-го канала» в новогоднем выпуске наполнена гомофобией, которая унижает честь и достоинство значительной части граждан Украины». Золотые слова! Подписываюсь двумя руками. Патриоты возмущены до глубины. Не будем вдаваться в детали, чтобы не оскорбить чувства «значительной части граждан». Но зато теперь об этом можно говорить совершенно открыто. Не прав, ох, не прав был генеральный прокурор Юрий Луценко, когда говорил, что «надо раз в год потерпеть гей-парад». Ну типа один раз не пи… Ой! Опять во мне проявляется тяжелое наследие советского прошлого. Так вот, не один раз надо! Надо постоянно работать над совершенствованием своей сексуальной ориентации, чтобы максимально приблизить ее к натовским и общеевропейским стандартам. Очень хорошо, что в Украине есть неравнодушные активисты-пид… эээ… трансгендеры-патриоты, которые не дадут в обиду гея-Буратину. Не бойся, наш деревянный друг! Не за то стоял майдан с достоинством, чтобы милых, практически беззащитных геев унижали и оскорбляли, попрекали их нетрадиционной ориентацией. Да теперь, после безвиза, который открыл нам верховный главнокомандующий, все коренным образом изменилось. Традиционные сексуальные ценности уходят в далекое советское прошлое. Все, Рубикон перейден, анус невозврата пройден. Сегодня мы все немного буратины и обязаны присоединиться к акции. Кто не согласен с тем, что «гомофобский контент недопустим в европейской державе двадцать первого века»? Нет таких.Казалось бы, а при чем здесь Путин? Так вот, дорогие мои пи… трансгендеры, обратите внимание на следующий факт: антипид... гейский контент буквально один в один слизан с многочисленных выступлений имперских комиков из «Камеди-клаба». Вот что пишут по этому поводу настоящие патриоты-геи: «С…ка! Что это?! Данный номер – стопроцентная калька с российского дискурса. «Квартал» распространяет запоребриковскую гомофобию, которая является составной частью официальной путинской пропаганды!». Не уверен, что употребление половой ориентации самки собаки является толерантным по отношению к кобелям, которые пока не определились со своей ориентацией. Но убежден, что в ходе глубокого научного дискурса данная проблема будет рассмотрена на многочисленных научных панелях. Лучшие умы нации, не связанные сексуальными предрассудками, уже занимаются вопросами межполовой зоофилии.Да, дорогие побратимы, мы с вами столкнулись с очередным проявлением гибридной агрессии Кремля. Даже выструганный из обыкновенного бревна мальчик используется бездушной пропагандистской машиной Путина для насаждения в Украине нетолерантного отношения к тем, у кого болит… скажем так, сердце за европейское будущее нации.Чего хотят патриоты-пи… толерасты? Прежде всего, владелец «плюсов» должен торжественно поклясться никогда больше не допускать появления в эфире гомофобного, трансфобного, мозгогонного контента». И, конечно же, все участники путинской репризы должны публично принести извинения людям, для которых нетрадиционная ориентация сказочного персонажа является нормой, а вовсе не извращением.Да, запоребриковские пропагандисты манипулируют гомофобскими настроениями непросвещенной части нации. Еще глубоко у некоторых укоренились советские стереотипы, запрещающие анальный секс. Пора, давно пора отбросить все эти предрассудки и зажить по европейским правилам одной большой шведской семьей. Любая дискриминация по пид…кому признаку недопустима. Не хотел об этом писать, но придется. Жертвами нетолерантного отношения к трансгендерам стали такие известные защитники прав и свобод ЛГБТ-нации, как народные депутаты блока Петра Порошенко Сергей Лещенко и Мустафа Найем. Львовский Католический университет досрочно прервал с ними контракт на чтение лекций об истинных истоках гидности. Причиной стало участие этих пид… простите, лидеров майдана в гей-парадах. Возникает вопрос: а не Путин ли финансирует этот гомофобский псевдоуниверситет? Потом мы все в курсе, какие нравы в католической среде. Поэтому налицо двойное фарисейство: они обвиняют Лещенко и Найема в том, что те геи, а сами исповедуют европейские ценности, причем на деньги Кремля! Какое коварство, однако.Думаю, Министерству информационной политики необходимо срочно усилить борьбу с империалистической гомофобией на всех фронтах. Крайне необходима пропаганда здорового анального секса и однополых браков. Мы пока отстаем в этой сфере от большинства передовых европейских стран, однако никакая агрессия РФ нас не остановит! Так и знайте, запоребриковские подонки: наше будущее сегодня раскрашено во все цвета радуги!Срочно необходимо издать серию детских книг, где главные герои будут с ориентацией Буратины. Буквально просится экранизация сказки «Волшебник Голубого города», где главная героиня – воинствующая лесбиянка, ее Тотошка – переодетый зоофил, трахающий крупный и мелкий рогатый скот, а Железный Гомосек – обычный трудолюбивый дровосек, познавший европейский выбор. Не сомневайтесь, мы победим.Видео:https://www.facebook.com/AleksandrSovenko/videos_by?lst=100004185000159%3A100010931256707%3A1515054198