Климкин рассказал Габриэлю о крайне напряженной ситуации на востоке Украины

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин проинформировал немецкого коллегу Зигмара Габриэля о сложной ситуации на востоке Украины. "Павел Климкин сообщает министру иностранных дел Зигмару Габриэлю о ситуации в Восточной Украине. Ситуация остается чрезвычайно напряженной", - говорится в сообщении посольства Германии в микроблоге в Твиттере.



Как сообщалось, в четверг утром главы МИД двух стран отменили поездку на Донбасс из-за погодных условий. Вместо Мариуполя они отправились в Днепр.

