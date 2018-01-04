Президент подписал закон об ужесточении ответственности за неуплату алиментов

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усилении защиты права ребенка на надлежащее содержание путем совершенствования порядка принудительного взыскания задолженности из уплаты алиментов", сообщается на официальном сайте главы государства в четверг.



Законом введены новые средства принудительного выполнения решений в отношении имеющих более, чем 6-месячную задолженность за уплату алиментов: временные ограничения в праве выезда из Украины, в праве управления транспортными средствами, в праве пользования оружием и в праве охоты. Кроме того, предусмотрен новый вид админвзыскания - общественно полезные работы, вид которых определяет соответствующий орган местного самоуправления.



Закон вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях, Семейный и Гражданский процессуальный кодексы, законы "О дорожном движении", "О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины", "О Государственной пограничной службе Украины", "О судебном сборе", "О Национальной полиции", "Об исполнительном производстве".



Как сообщалось, Верховная Рада одобрила соответствующий законопроект №7277 294 голосами 7 декабря 2017 года.



Во время второго чтения из проекта закона изъяли норму о том, что тот из родителей, с которым по решению суда должен проживать ребенок, самостоятельно будет решать вопросы о месте проживания, места и формы обучения, получения медицинской помощи и оздоровления ребенка. Однако тот из родителей, с кем по решению суда проживает ребенок, самостоятельно будет решать вопрос о временном выезде ребенка за границу, если второй имеет задолженности по выплате алиментов за 6 месяцев.



Закон вступит в силу через месяц после публикации за исключением некоторых положений.

