Запад наращивает пресс?

Наступил новый год, а Украина, увы, вынуждена опять решать старые проблемы. Например, выяснить, как сделать так, чтобы глава ее МИД Павел Климкин поумнел. И занимался внешними, как говорится, сношениями своей страны, а не нарывался на то, чтобы повсеместно и безнаказанно, извините, сношали его страну. Ну, и его, значит, попутно. С другой стороны, конечно, Пашке не повезло: все еще бухают с девочками, а к нему заявился глава немецкого МИД Зигмар Габриэль и пришлось «непадеццки» впахивать. Немец – чел серьезный. К тому же у него бабки водятся, а он может их не дать...



Пан Климкин, ясное дело, взнуздал любимого конька и сразу наехал на Владимира Путина. Дескать, не бывать ему больше президентом России, если он посмеет без разрешения Украины проводить в марте этого года президентские выборы в Крыму. Будут они нелегитимными, если Украина скажет нет – вот вывод Пашки-министра, подтверждающий, что мужчина он серьезный. А главное – ну, дюже прям-таки вумный и крайне разбирающийся в геополитических раскладах современного мира. Понимает Пашка, что как в Киеве решат, так во всем мире Путина и не признают, если он победит. Хороший вывод. Жаль только, что один Климкин это знает...



Между тем, не о Путине нужно Климкину думать в первую очередь. А о том, что сказал херр Габриэль, а что не сказал. И что нужно читать между строк или улавливать меж обкатанных до вежливого блеска дипломатических оборотов и спичей. Впрочем, если анализировать сказанное представителем «сумрачного германского гения», то все лежит, в принципе, на поверхности – требования Германии к Украине принципиально не изменились, а значит, и весь ЕС будет требовать того же. Нет, президент Франции Эммануэль Макрон по молодости еще может покочевряжиться и пооригинальничать, но все остальные будут ждать, что скажет из Берлина «мутти Ангела» или такие ее посланцы, как Габриэль.



Если анализировать сказанное представителем «сумрачного германского гения», то все лежит, в принципе, на поверхности – требования Германии к Украине принципиально не изменились, а значит, и весь ЕС будет требовать того же. Нет, президент Франции Эммануэль Макрон по молодости еще может покочевряжиться и пооригинальничать, но все остальные будут ждать, что скажет из Берлина «мутти Ангела» или такие ее посланцы, как Габриэль.

Третий момент – самый запутанный: война в Донбассе. Тут вообще полная неразбериха, как у сержанта Петренко – «иди сюда, стой там!». США с Канадой недавно порадовали: решили продавать Украине летальное оружие, включая вожделенные «Джавелины», от чего ширинка у спикера Верховной Рады Андрея Парубия от радости начала разъезжаться произвольно, не дожидаясь визита к японскому принцу

А первое требование Европы прозрачно, как холодный пот страха у Климкина на лбу, когда он думает о своем безрадостном будущем. Это требование борьбы с коррупцией, которая должна сделать всю украинскую власть еще более прозрачной и еще более ручной и беззащитной перед внешними кураторами. Поэтому Габриэль крайне откровенно предостерег укровласть, чтобы она не трогала НАБУ. «Работа независимых антикоррупционных учреждений часто неудобна и вызывает в определенной степени конфликты, но мы считаем, что эта работа очень важна и очень хорошо, что был отозван проект закона, который мог бы ограничить деятельность антикоррупционных учреждений. Мы считаем, что так оно и будет, что рассмотрение этого закона не возобновится», – сказал он. А оно и не возобновится – закон торпедирован...И как бы случайно, ну, вот совершенно случайно во время визита Габриэля в Киев издание «Новое время» публикует статью посла США в Украине Мари Йованович, в которой она призывает киевскую власть подтвердить приверженность антикоррупционной борьбе. И создать антикорсуд. «Это означает: создание Антикоррупционного суда с наивысшим стандартом честности на основе мнения Венецианской комиссии; предоставление НАБУ и САП инструментов и необходимой независимости для выполнения своих задач; реформирование НАПК, чтобы оно реализовывало свой мандат по предотвращению коррупции, а не давило на антикоррупционных реформаторов», – написала Мари. И кто же ей возразит?Требование антикоррупционной борьбы тесно, можно даже сказать, трагически неразрывно связано с другим постулатом, который буквально плющит украинских «можновладцив». Это обязательная увязка победы над коррупцией с выделением Украине денег. Любых, но таких желанных. Херр Габриэль сказал об этом мягко: мол, борьба с коррупцией взывает доверие к Украине со стороны Запада, а если такого доверия не будет, что бабло не обломится. Но это немец. Прямой, но все же вежливый человек, дипломат, в конце концов. А вот МВФ – тот попроще и поциничнее, и 8 декабря прошлого года он, МВФ, призвал Верховную Раду принять законопроект об Антикоррупционном суде как первоочередной. Иначе кредитов не будет: создание антикорсуда является одним из условий продолжения сотрудничества Украины. И вообще легче назвать того на Западе, кто не говорил бы что-то подобное кому-либо из украинских лидеров...Так и здесь: сказано министром и послом вроде бы вскользь, в полемике и Климкину с украинскими читателями, но главный адресат известен. Это гарант нации и ее главковерх, от которого и требуют побед. И что будет с Климкиным, если гарант решит, что это он подставил его с антикоррупционным прессом Запада? Вот Климкин от страха, похоже, и нападает на Путина. Благо дело, ВВП его не слышит...Третий момент – самый запутанный: война в Донбассе. Тут вообще полная неразбериха, как у сержанта Петренко – «иди сюда, стой там!». США с Канадой недавно порадовали: решили продавать Украине летальное оружие, включая вожделенные «Джавелины», от чего ширинка у спикера Верховной Рады Андрея Парубия от радости начала разъезжаться произвольно, не дожидаясь визита к японскому принцу. Можно было бы и воспринять такую милость как команду воевать с «ватой» и «сепарами» из российско-террористических войск до победы. Однако есть два «но». Где взять денег на новые вооружения, поставки которых разрешены на коммерческой основе? Второе: Европа-то против. Тот же херр Габриэль раскритиковал решение о поставках американского летального оружия и призвал как-то выполнять «Минские соглашения-2». С миротворческой миссией или без нее, но выполнять. И что, как говорится, бац, раскол в тандеме мировых демократов?Отдуваться и правильно толковать западные загогулины опять же Климкину. А как? Он хотел было свозить херра в зону АТО и продемонстрировать ему хоть издали звериный оскал российского империализма. Но херр вежливо пану отказал: мол, нэма дурных, там стреляют, и вообще непогода мешает разъезжать солидным европейским министрам по зонам боевых действий. И как быть? А кто же его знает......И хорошо, что хоть гарант нации пока не заморачивается на такие мелочи и на всяких херров, а по-прежнему озабочен реформами и продолжает перечислять «здобутки» ушедшего Года Петуха. «2017 год стал переломным в реформировании страны. Медицинская, пенсионная, образовательная – реформы, которые внесут принципиальные изменения в жизнь украинцев и приблизят стандарты жизни к европейским», – опять порадовал он соотечественников. Главное, уверен Климкин, чтобы гаранту никто не сказал, что соседняя Польша решила возвести на границе стену безопасности и убеждает всех, что она будет предназначена для борьбы со свиньями, которые заболели африканской чумой. Причем стоимость строительства стены длиной более тысячи километров составляет 130 млн. злотых (более 37 млн. долл.). При этом в первый год функционирования стоимость ее содержания и обслуживания достигнет 190 млн. злотых (более 54 млн. долл.). Вот бы отдать эти деньги «братской Украине» на закупку «Джавелинов», так нет же – экспериментируют с сомнительными постройками с сомнительными же целями. И что делать Климкину, если гарант спросит его, а кто эти свиньи, что заболели африканской чумой в Украине?..