Путин снял ограничения на пассажирские авиаперевозки в Каир

Президент РФ Владимир Путин своим указом разрешил регулярные воздушные перевозки между Россией и Каиром.



Соответствующие изменения внесены в указ президента "Об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности РФ и защите граждан РФ от преступных и иных противоправных действий".



В соответствии с новым указом от 2 января 2018 года, на Каир не распространяются введенный ранее временный запрет для российских авиакомпаний осуществлять воздушные перевозки граждан с территории РФ на территорию Египта.



Также указом президента снимается рекомендация российским туроператорам воздерживаться от реализации гражданам турпродукта, предусматривающего воздушные перевозки в Каир.



Указ от 8 ноября 2015 года вводил ограничения на регулярные авиаперевозки с территории РФ на территорию всего Египта.



Новый указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

