Телеканал «Интер» покажет сольный концерт Ирины Федишин

В пятницу, 5 января, в 22.40 на «Интере» – телевизионная премьера концерта «Цвіте калина» украинской певицы Ирины Федишин.



В своем творчестве Ирина сочетает современную динамичную поп-музыку и традиции украинского народа. Шоу «Цвіте калина» – первый большой сольный концерт львовской артистки в столице. Работать над режиссурой и постановками концерта пригласили сразу несколько режиссеров-постановщиков. Видеонаполнение и графику для шоу создали немецкие специалисты. Не обойдется и без сюрпризов: помимо хитов исполнительницы на сцене также прозвучат лучшие песни специально приглашенного гостя – народного артиста Украины Александра Пономарева.

