ФБР начало расследование в отношении фонда Клинтонов

Министерство юстиции США открыло новое расследование в отношении Хиллари Клинтон и фонда ее семьи. Как сообщает издание The Hill, следователи проверяют фонд Клинтонов на возможное нарушение закона в ходе предвыборной кампании бывшего кандидата в президенты США.



Агенты ФБР уже допросили по крайней мере одного человека по делу фонда, занимавшегося сбором средств на президентскую кампанию Клинтон. Следователи интересуются, не обещала ли Хиллари Клинтон, которая на тот момент занимала пост госсекретаря США, политические и прочие выгоды спонсорам своей кампании. Кроме того, фонд Клинтонов проверят на соответствие налоговому законодательству.



Представители фонда Клинтонов пока никак не комментировали информацию о начале расследования Минюста.



В ходе президентской кампании 2015-2016 годов ФБР уже вело расследование в отношении Хиллари Клинтон. Тогда госсекретаря США заподозрили в ведении служебной переписки через личный почтовый сервер, что могло привести к утечке секретной информации. Считается, что это расследование сказалось на популярности Хиллари Клинтон на выборах президента, которые она в итоге проиграла Дональду Трампу.

