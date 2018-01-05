Цукерберг планирует разрешить криптовалюты в Facebook

Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг заявил о возможности использования криптовалюты в службах сервиса.



Об этом Цукерберг написал на своей Facebook-странице.



Цукерберг видит задачей на следующий год защиту сообщества от вмешательства со стороны государств. По его словам, действия правительств склонили многих пользователей к мысли, что технологии только централизующих власть.



"Существуют два важных контр-тренды - шифрование и криптовалюта - которые приобретают власть в централизованных систем и возвращают ее в руки народа. Однако сопровождаются риском невозможности их контроля. Я заинтересован в том, чтобы углубиться в этот вопрос и узнать о положительных и отрицательных аспектах этих технологий, а также о том, как можно их использовать в наших службах", - сказал Цукерберг.

