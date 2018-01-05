В Киеве задержали чиновника из Крыма

Сотрудники Службы безопасности Украины установили факт пребывания в Киеве бывшего "министра здравоохранения Крыма" Петра Михальчевского, который непосредственно участвовал в создании незаконных органов власти на временно оккупированном полуострове.



"В рамках уголовного производства по статьям 110, 111 Уголовного кодекса Украины в его временном помещении в столице проведен санкционированный обыск. Оперативники спецслужбы изъяли паспорт гражданина РФ, "служебное удостоверение" за подписью (самопровозглашенного "главу Крыма" Сергея – ИФ) Аксенова и другие документы, подтверждающие его сотрудничество с оккупационными властями", - сообщает в пятницу пресс-центр СБ Украины.



В украинской спецслужбе добавили, что в настоящее время следственные действия продолжаются. При этом информация о судьбе самого П.Михальчевского в обнародованном сообщении отсутствует.



Статья 110 УК Украины - посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.



Статья 111 УК Украины – государственная измена (то есть деяние, умышленно совершенное гражданином Украины во вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической или информационной безопасности Украины: переход на сторону врага в условиях военного положения или в период вооруженного конфликта, шпионаж, оказание иностранному государству, иностранной организации или их представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины).

