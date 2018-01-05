Ляшко купил огромный дом за 11 тыс. долларов – декларация

Народный депутат, лидер фракции Радикальной партии Олег Ляшко приобрел дом общей площадью 544 кв.м в Обуховском районе Киевской области. Согласно изменениям в имущественном положении, которые политик внес в декларацию в Едином государственном реестре деклараций, О.Ляшко 20 декабря 2017 года получил право собственности на соответствующий объект, оценочная стоимость которого составила 300 тыс. 288 грн.



Продал дом политику, согласно информации в декларации, Валентин Савицкий.



Вместе с тем в декларации за 2016 год О.Ляшко указывал, что с 2015 года арендует часть жилого дома общей площадью 357,1 кв.м у Савицкого Артема Валентиновича в Козине Обуховского района.



Согласно открытым источникам, Валентин Савицкий был народным депутатом в Верховной Раде Украины ІV созыва, имеет двух сыновей – Валентина и Артема.

