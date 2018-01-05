Великобритания продолжит поддерживать Украину в реформах и противодействии РФ

Великобритания в 2018 году продолжит поддерживать Украину на пути реформ и в противодействии дестабилизирующим действиям со стороны России, сообщает посольство Великобритании в Украине. "Приветствуем визит министра иностранных дел Германии Габриэля в Украину, где он говорил о недопустимости действий России по дестабилизации и потребности дальнейших внутренних реформ.



В 2018 Великобритания продолжит работать над этими вопросами в рамках нашей долгосрочной поддержки Украины", - говорится в сообщении британского посольства в микроблоге Твиттер в пятницу.



Как сообщалось, 3 января 2018 года министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль находился с визитом в Киеве. Вместе с тем З.Габриэль не смог посетить линию разграничения на Донбассе в четверг, 4 января, из-за погодных условий.

