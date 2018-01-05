Небольшие дожди пройдут на выходных на западе и севере Украины

В ближайшие сутки, 6 января, погоду будет определять теплый воздух средиземноморского происхождения, сообщает Укргидрометцентр в пятницу. В большинстве западных, днем и в северных областях ожидается страны небольшой дождь, на остальной территории без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, в Карпатах порывы 15-20 м/с. Температура ночью 4° тепла до 1° мороза, днем 3-8° тепла, на юге страны и на Прикарпатье местами 9-12°.



В Киеве - ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь, местами туман, температура ночью 1-3° тепла, днем 3-5°.



По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 6 января самая высокая температура днем была 9,8 в 1988г., самая низкая ночью -30,8 в 1935г.



На 7 января синоптики не прогнозируют существенных осадков в Украине:, местами туман; лишь ночью в северных областях небольшой дождь, местами с мокрым снегом. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, 5-10 м/с.



Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем 3-8° тепла, на Закарпатье и юге страны ночью 1-6° тепла, днем 5-10°.



В Киеве 7 января ночью ожидается небольшой дождь местами с мокрым снегом, днем без садков; кое-где туман. Ветер юго-западный с переходом на северный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-4° тепла, днем около 5° тепла.

