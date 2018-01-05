Киевская прокуратура покрывает рейдера и земельного махинатора Сергея Попова - СМИ

Киевская местная прокуратура № 4 уже две недели не может открыть дело по факту нападения на адвоката Дениса Ненова возле здания Министерства юстиции в Киеве. Об этом говорится в сюжете телеканала NewsOne.

Обеспокоенные сложившейся ситуацией 4 января представители Национальной ассоциации адвокатов Украины пришли на прием в Киевскую местную прокуратуру № 4 для получения разъяснений относительно затягивания расследования.

Сам инцидент произошел 21 декабря перед заданием Министерства юстиции, когда земельный махинатор Сергей Попов вместе со своим подельником Русланом Коновалом напали на адвоката Дениса Ненова. Факт нападения зафиксировали камеры наблюдения.



«21 декабря за 10 минут до заседания комиссии Минюста, на которое я прибыл со своим клиентом для оказания правовой помощи, лицо, которое также принимало участие в данной деле, а именно гражданин Попов и его директор Коновал… причинили мне ряд телесный повреждений», - рассказал Денис Ненов. Он сразу снял побои и обратился в прокуратуру.

Он также добавил, что ранее обращался в правоохранительные органы относительно угроз со стороны Сергея Попова.

Также адвокат сообщил, что его квартиру обокрали, в частности, забрали компьютер, на котором находилась вся рабочая информация.

Прокурор Киевской местной прокуратуры №4 Сергей Евенко сообщил, что прокуратура пока не открыла дело по статье о нанесении телесных повреждений адвокату (ст.398 УК), хотя по закону они должны били это сделать еще 27 декабря.

Представитель Национальной ассоциации адвокатов Украины Игорь Колесников отмечает, что случаев нарушения прав адвокатов становится все больше.

«Прокуратура вообще не заинтересована соблюдать требования действующего законодательства, когда это касается адвокатов, любого случая нарушения адвокатской деятельности», - заявил Игорь Колесников.

Напомним, 21 декабря Денис Ненов сообщил направлялся в Министерство юстиции на заседание, где рассматривалась жалоба его клиента, гражданина Греции Арапидеса Македона на незаконный захват рейдером Сергеем Поповым компании ПСП Тряновское.

Как известно, Сергей Попов уже не раз фигурировал в журналистских расследованиях из-за рейдерских захватов, махинаций с рынком земли и в агросекторе.

Также сообщалось, что 14 октября 2017 года в селе Заборье под Киевом было совершено нападение на журналиста Сергея Розова, который осуществлял видеосъемку пикета дома одного из местных жителей. По словам источника в правоохранительных органах, к нападению причастен собственник дома Сергей Попов.