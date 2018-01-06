Снятие электронного браслета с сына Авакова обжаловать нельзя

Не подлежит обжалованию отмена обязательства для сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра носить электронный браслет слежения. Об этом говорится в материалах суда, передают "Украинские новости". В частности, об этом сказано в опубликованном 4 января решении судьи Соломенского районного суда Киева Виталия Украинца от 22 декабря.

Данным решением суд отменил обязательство ношения электронного браслета для сына Авакова, но обязал его до 22 февраля прибывать к следователям и прокурорам по первому требованию.



В определении судьи говорится, что глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий продлил расследование дела до 30 апреля.



В свою очередь, судья Украинец отметил, что в своем решении от 1 ноября 2017 года ошибочно возложил на Александра Авакова обязательство носить электронный браслет, так как САП в своем ходатайстве не предоставила доказательств наличия рисков (попыток скрыться от следствия, уничтожить доказательства и тому подобное).



В связи с этим судья Украинец решил отменить необходимость ношения электронного браслета для сына Авакова, вернул ему загранпаспорта и только обязал его являться к следствию по первому требованию.



Указано, что решение суда обжалованию не подлежит, и вступило в силу 22 декабря.



Также на сайте Апелляционного суда сообщается, что на данное решение не была подана апелляция.



Ранее сообщалось, что суд снял с сына Авакова электронный браслет и вернул загранпаспорт.

