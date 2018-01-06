Бывший пленный из ДНР рассказал о предложении СБУ взорвать завод

Служба безопасности Украины предлагала экс-бойцу батальона "Восток" самопровозглашенной ДНР Владиславу Балыкину совершить теракт на Донецком металлургическом заводе.



"Приезжал полковник СБУ. <…> Говорит: "У вас в Донецке есть металлургический завод. Ты поедешь, мы тебя отпустим на обмен, чтобы ты совершил теракт, взорвал завод. Потом ты приедешь на Украину, мы тебе дадим медали, ордена, будешь героем Украины", — сказал Балыкин.



Как сообщает Донецкое агентство новостей, Балыкина задержали в феврале 2015 года. Мужчине дали пять лет лишения свободы. В тюрьме над ним издевались, избивали и заставляли работать по 17 часов в день.



"Были как рабы, не было никаких условий: плавили металл голыми руками, дышали пылью. Над нами только смеялись. Постоянно заставляли кричать "Слава Украине", а если отказывался, били по голове, прыгали по нам", — вспоминает бывший пленный.



В конце декабря произошел самый масштабный за время конфликта на Донбассе обмен пленными. Киеву передали 73 человека, самопровозглашенным ДНР и ЛНР — 165 и 73 соответственно.

