Порошенко рассказал, что нужно для роста экономики

Украинские власти вынуждены искать нестандартные подходы в вопросе улучшения инвестиционного климата и роста экономики. Об этом написал Порошенко в колонке, опубликованной в специальном выпуске украинского издания Новое время и The Economist Мир. "Сломлена многолетняя тенденция падения из-за войны, потери значительной части индустриального потенциала, экономической агрессии со стороны РФ.

Но повода для фейерверка нет. Такие темпы — категорически неудовлетворительны для стабильного развития экономики и восстановления уровня жизни. Именно поэтому мы ищем нестандартные, нетривиальные и либеральные решения для улучшения инвестиционного климата, ускорения экономического роста, создания новых рабочих мест", - написал Порошенко.



Президент отметил, что в прошлом году удалось достичь экономического роста, а именно ВВП вырос на 2%. При этом президент негативно высказался по поводу торговой блокады на Донбассе, что привело к стагнации в промышленности.

